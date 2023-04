El 29è Festival Internacional de Música Clàssica homenatjarà a quatre grans dones del món de la música

La 29a edició del, Memorial Eduard Casajoana, omplirà un any més els jardins de, els dijous de juliol, amb propostes musicals d'altíssima qualitat.L'edició 2023 se celebrarà els dies 6, 13, 20 i 27 de juliol i en destaca l'homenatge que s'ha volgut fer en la programació aque han fet història en el món de la música clàssica com són la manresana Margarida Elias, Maria Callas, Victòria dels Àngels i Alícia de Larrocha.La primera de les cites, el dijous 6 de juliol, serà amb el concert que oferirà el quartet de saxòfons, qui acompanyaran a l'artista emergent d'aquesta edició, el jove trompetista de Calders. En el concert A Piacere interpretaran peces de Bach, Mozart, Widmann i Pérez-Villegas.El dijous 13 de juliol pujaran a l'escenari cinc artistes catalans que són un referent, un quartet de veus format per la soprano tarragonina, la mezzosoprano i directora del festival,, el tenor sallentíi el baríton barceloní, tots ells acompanyats al piano pel manlleuenc. En el concert Quartets vocals amb piano interpretaran les cançons gitanes de Brahms, cançons sud-americanes de Guastavino i obres de Schumann i Schubert.El tercer dels concerts arriba el dijous 20 de juliol recuperant el format d'orquestra que es feia abans de la pandèmia amb la proposta de El quart concert per a piano de Beethoven amb l'i el pianista. Aquest concert, on es podran sentir obres de Haydn, Beethoven i Mendelssohn, es dedica a la pianista Alícia de Larrocha, en l'any del centenari del seu naixement.Finalment el dia 27 de juliol, se celebrarà el concert Homenatges: centenaris Maria Callas, Victòria dels Àngels i Margarida Elias, on es vol destacar aquestes tres figures llegendàries programant obres de grans àries que totes elles havien interpretat al llarg de la seva carrera. La sopranoi la pianistaseran qui portaran a l'escenari les obres de Puccini, Verdi i Mozart.Tots els concerts se celebraran a 1/4 d'11 de la nit i el preu de les entrades és de 25 euros per concert i també hi ha la possibilitat d'adquirir un abonament per als quatre concerts al preu de 80 euros.Les entrades ja es poden comprar a www.festivalsantfruitos.com , i presencialment a les taquilles del Kursaal de Manresa i a Foto Isidre.