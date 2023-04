El Vell Reserva de Formatges Muntanyola, premiat al Gourmet Quesos

El formatgede cabra, de, que la fundacióelabora a la finca, a, ha rebut el tercer premi en la categoria de formatge curat de cabra, en un dels principals certàmens de formatges d'autor de l'estat espanyol, el, que s'ha celebrat aquest mes d'abril a Madrid.El jurat ha considerat el Vell Reserva de Formatges Muntanyola entre els millors de la seva categoria en la tretzena edició d'aquest concurs, en el que s'han presentat més de. Amb aquest nou guardó, Formatges Muntanyola ja compta amb un important palmarès, amb premis als principals certàmens internacionals, estatals i nacionals, i ha estat guardonada en més d'una ocasió al Gourmet Quesos.Per a l'elaboració del Vell Reserva de cabra, l'obrador de Formatges Muntanyola segueix un mètode artesanal de molta tradició, ambde les cabres de la pròpia granja. Té una llarga maduració, amb unaque li aporta un aroma subtil. Aquesta escorça natural és fina i llisa, i li dona una personalitat i rusticitat que es pot reconèixer en cada peça. Al final del procés s'obté un formatge trencadís que, al paladar, ofereix notes de fruits secs, fulles seques i humides, i amb un lleuger punt de dolçor, com a resultat final de la seva lenta curació.Formatges Muntanyola elabora varietats de formatge artesà amb: cabra (de ramat propi), búfala, vaca i ovella, des de la finca Urpina, a Sant Salvador de Guardiola, on la fundació Ampans hi desenvolupa un projecte sociolaboral que dona feina i acompanyament a persones amb. Dotze persones treballen actualment a la formatgeria que Ampans va posar en marxa el 2015 a la finca Urpina, on també hi cultiva les vinyes amb les que elabora els vins que porten el mateix nom de la finca.Els formatges Muntanyola es poden trobar a botigues especialitzades, grans superfícies i els punts de venda propis de l'entitat: botiga online i establiments comercials com el(Santpedor) o els supermercatsde la fundació Ampans (Manresa).