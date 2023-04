La producció del TNC «Terra baixa (reconstrucció d'un crim)» es podrà veure aquest cap de setmana al Kursaal

La sala gran delacollirà aquest cap de setmana, 29 i 30 d'abril, dues funcions (dissabte a les 8 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda) de l'obra teatral Terra baixa d'Àngel Guimerà, en una versió dedirigida peri produïda pel(TNC).En aquesta revisió del clàssic Terra baixa, (reconstrucció d'un crim), Pablo Ley converteix el text de Guimerà en un relat detectivesc i un thriller magnífic sobre la. Sense perdre de vista els orígens ni renunciar a l'essència d'aquest text universal, la dramatúrgia de Pablo Ley trasllada Terra baixa al segle XX i hi introdueix dos personatges nous: una periodista i un comissari de policia, en Vinagret. Aquest serà l'encarregat d'investigar un crim: un treballador ha assassinat el seu amo. En Manelic ha matat en Sebastià per alliberar la Marta (i a ell mateix).L'obra laPepo Blasco, Laura Conejero, Mohamed El Bouhali, Borja Espinosa, Eduard Farelo, Mercè Mariné, Roser Pujol, Manel Sans, Kathy Sey i Anna Ycobalzeta.Lesper veure Terra baixa (reconstrucció d'un crim) tenen un preu de 26 euros (24 euros per a majors de 65 anys, carnet Galliner i 6€ per a menors de 30 anys) i es poden comprar a les taquilles del Kursaal o per internet