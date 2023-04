Els Mossos de la Catalunya Central celebren el Dia de les Esquadres

La delegada del Govern,, acompanyada de la cap de la Regió Policial Central,, han presidit aquest dimarts al migdia, al Món Sant Benet, el lliurament de felicitacions als membres del cos de la Policia de la Generalitat -de la Regió Policial Central amb motiu de la celebració del Dia de les Esquadres.També han assistit a l'acte la directora dels Serveis Territorials d'Interior de la Catalunya Central,, i el sotscap de la Regió Policial Central, l'intendent, entre altres autoritats i comandaments del CME.S'han lliurat 182 felicitacions, 164 internes i 18 d'externes. Entre les externes 12 són a ciutadans i 6 a membres d'altres cossos policials.També s'ha fet un reconeixement especial als membres del cos de Mossos d'Esquadra que es jubilen i als efectius de laque fa vint-i-cinc anys que van entrar a formar part del cos essent de l'onzena promoció. Agraint-los la seva dedicació, implicació i professionalitat en el transcurs de tots aquests anys.Cal destacar les 33 medalles de bronze ambi una ambque s'han entregat a mossos de la Regió Policial Central. Algunes d'elles es van lliurar el passat divendres, 21 d'abril, a l'acte central de lesa Barcelona. Aquestes medalles reconeixen el mèrit policial, la trajectòria professional i l'especial dedicació dels agents.Destaca una actuació del febrer del 2022 on quatre agents de la comissaria de Manresa van rescatar cinc menors d'un incendi en una residència de. Els agents van accedir a l'edifici amb molt poca visió a causa de la densitat del fum, i van localitzar i apagar l'incendi. Un cop apagat, van sortir a l'exterior per agafar aire i tot seguit van entrar a dins i van treure els cinc menors.També s'han entregat set medalles externes, cinc d'elles a membres de cossos de seguretat: un policia local de Vilanova del Camí, un policia local de Manresa, un policia local de Manlleu, un guàrdia civil d'Igualada i un vigilant municipal de Seva. Les altres dues a la titellaire i dibuixanti a un empresari d'Osona, ambdós se'ls distingeix per la seva cooperació i col·laboració amb el cos de Mossos d'Esquadra.Finalment, també s'ha fet entrega de sis plaques commemoratives a la Unitat d'Investigació d'Igualada, a l'Hospital Sant Bernabé de Berga, al Consorci Hospitalari de Vic, al Centre de, a l'il·lustre Col·legi d'Advocats de Vic i al rector de la Universitat de Vic.