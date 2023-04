Afectacions de mobilitat per les obres d'enderroc per al nou edifici de la Generalitat

L'ha informat que a partir d'aquest dimecres s'instal·larà un elevador per a les obres d'enderroc dels edificis delnúmeros 6-8-10-12 inúmero 3, treballs necessaris per a la construcció del nou edifici de laAmb motiu d'aquests treballs, el carrer Galceran Andreu quedarà. L'itinerari alternatiu es farà pel carrer Codinella, la plaça Immaculada i el carrer Santa Llúcia. L'accés i sortida dels vehicles del gual del carrer Codinella es farà per la plaça Immaculada.Durant l'horari de treballs es regularà el pas de vianants per lade Sant Ignasi amb personal de l'obra.Així mateix, es tallarà el trànsit de vianants als itineraris que enllacen el carrer Codinella amb la Via Sant Ignasi (). També es tallarà el pas de vianants a la vorera de la Via Sant Ignasi més propera als treballs.