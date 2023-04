El Kursaal acollirà dijous «Hamlet 0.1» versionat per Sergi Belbel i interpretat per Enric Cambray

La sala petita del teatreacollirà aquest dijous a les 7 de la tarda Hamlet 0.1, el clàssic deen una versió deque interpreta l'actor i directorA l'escenari es veurà undiferent: el protagonista de la tragèdia més famosa de Shakespeare i d'una de les obres cabdals de la, apareix davant les espectadores i espectadors del segle XXI per a explicar, comentar, jugar i disseccionar de manera divertida i gamberra el primer acte de l'obra que duu el seu nom.La voluntat ésel públic. I és que Sergi Belbel ha reconvertit el primer acte de la tragèdia en una veritable stand up comedy. O caldria dir stand-up tragedy? Aquest Hamlet.01 també és un divertit joc en què Enric Cambray fa tots els personatges de l'auca shakespeariana.Les entrades per veure Hamlet 0.1 tenen un preu de 15 euros, (12 euros amb carnet Galliner, majors de 65 anys i 6 euros per a menors de 30), es poden comprar a les taquilles del Kursaal i per internet