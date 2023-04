El trentè Premi Protagonistes del Demà: Doctor Carles Garriga aplegarà 60 alumnes

Una seixantena d'alumnes de dotze centres de secundària deli elparticiparan en la XXX edició delque organitza eli que se celebrarà aquest dimecres, 26 d'abril. L'objectiu del certamen, que compta amb una dilatada trajectòria, és promoure l'emprenedoria, el treball en equip, els valors humans i la consciència social dels joves del territori.El guardó seguirà el format habitual. Durant tota la jornada, que tindrà lloc ade Súria, els participants hauran de superar, en equip, unes proves de lideratge, perícia, orientació i valors.En paral·lel, assistiran a diferents xerrades a càrrec de convidats de nivell. Hi intervindrà, periodista i escriptor, guanyador del Premi Protagonistes del Demà de l'any 2000., directora general del centre de recerca GoodGut, oferirà la ponència Emprenedoria científica, l'impuls per canviar el món. A més, hi haurà una activitat de Judo Management, una via per desenvolupar el lideratge, a càrrec deEl veredicte es donarà a conèixer al final de la jornada després que els finalistes hagin fet una exposició oral per defensar el seu. El jurat estarà format per representants del Rotary Club Manresa-Bages, Les Comes i, entitat que col·labora en l'esdeveniment. El premi consisteix en una estada a un Camp del Rotary a un país europeu.El premi Protagonistes del Demà, el reconeixement Rotary a la joventut del Bages, va néixer l'any 1991 amb l'objectiu de donar a conèixer l'i els valors humans dels més joves. Des d'aleshores, ha tingut una trajectòria creixent i s'ha consolidat com un dels premis amb més prestigi de la comarca. De fet, ha estat un guardó que ha generat tant interès en el sí del Rotary que l'entitat l'ha exportat a la resta de l'estat.