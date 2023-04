L'Ajuntament de Manresa homenatja l'avi centenari Josep Riera Ferrer

L'alcalde de Manresa,, i la regidora de Persones Grans,, han visitat aquest dilluns, nascut el dia 14 de març de 1923, per lliurar-li un obsequi i un ram de flors, en nom del consistori, per felicitar-lo pels 100 anys que va fer el mes passat. L'homenatge s'ha celebrat al domicili de la seva filla, al carrer Cintaires de Manresa, en un acte emotiu que ha comptat amb la presència de membres de la seva família.Fill de, Josep Riera va venir a viure a Manresa després del matrimoni. És vidu, té una filla, un fill, una néta, dos néts i una besnéta. Durant la seva vida laboral va fer feines d'a les empreses Cal Cura, Tallers Lluís Padrós i Hijos de J. Obiols. Actualment, a conseqüència d'una caiguda, resideix a lade Santpedor, on practica algunes de les seves grans aficions com són el dibuix i la pintura.