Impulsem projecta convertir Puigterrà en un gran parc urbà

proposa crear un parc urbà aque es converteixi en el principalde la ciutat. El partit denuncia que actualment "el parc es troba abandonat i l'accessibilitat n'és el principal problema a causa que lalimítrof al parc fa que la ciutat li doni l'esquena, malgrat que disposa d'una".L'equip d'urbanisme d'Impulsem Manresa s'ha realitzat un estudi per millorar la integració del Parc de Puigterrà a la ciutat i renovar-lo, assegura., alcaldable de la candidatura, afirma que "volem que Manresa esdevingui capital en termes de qualitat de vida i la ciutadania pugui gaudir d'aquest pulmó, oblidat per tots els governs municipals des de fa dècades". A més, Vila destaca que "és un projecte estratègic i que contribueix a fer una Manresa pensada per als ciutadans".La màxima prioritat del projecte és solucionar l'accessibilitat al parc "substituint les escales actuals per, solució àmpliament utilitzada i testada arreu", per tal que sigui molt més fàcil per a tothom arribar tant a les cotes mitjanes com fins a les cotes superiors.Segons, exdegà deli membre de la llista d'Impulsem, "el potencial del parc és enorme, però s'ha de fer accessible per fer-lo útil. És un pulmó verd inusualment cèntric en ciutats mitjanes com Manresa, que es troba clarament infrautilitzat, i en un estat molt deficient i millorable".Una primera fase passarà per millorar-ne els accessos existents. Es contemplaria la instal·lació d'una escala mecànicades de l'accés del passeig de Pere III i del carrer de Circumval·lació, fins a la cota més alta (281 metres) del parc, i de dues més fins a cotes mitjanes del parc (250 metres).Segons la proposta, l'únicactual, restringit a través del carrer de la Pujada del Parc del Castell, es convertiria en un itinerari adaptat, s'orientaria als vianants, per la qual cosa es naturalitzaria, es tractaria el seu paviment i s'il·luminaria adequadament. En una segona fase, caldriaal parc des de la ciutat habilitant dos nous accessos des de la part est de la ciutat, ara sense permeabilitat respecte el parc.També proposa transformar diferents espais per dinamitzar-los i integrar-los en el conjunt del recinte. D'una banda, es renaturalitzaria i recuperaria unaper a esport de competició escolar i federatiu. També projecta l'adequació del local ja existent al cim del Puigterrà per a realitzar una concessió de servei públic destinat a hostaleria, a lad'àmplies terrasses amb umbracles.Pel que fa a noves dotacions, la proposta contempla la creació d'alguns espais per a l'a la part nord-est del parc, que inclourien una pista de bàsquet i de voleibol de base, tennis taula, circuit de cal·listènia i elements específics per a la gent gran que serien d'utilitat general però adreçats als usuaris de l'espai de ladel carrer de Circumval·lació.La intervenció a l'interior del parc comportaria diverses reparacions i el condicionament dels actuals camins en sauló i una regeneració curosa de parterres i elements deteriorats restants. El projecte contempla dotar al parc desuficient, especialment a les zones on hi ha els miradors, i d'un tancament ben resolt paisatgísticament i d'una. A banda, es destinaria una zona perquè elspuguessin anar deslligats i s'habilitaria unamb capacitat per a 205 places.Dins del conjunt de l'actuació també es prioritzaria la protecció delsafegint-hi informació i valorant-los en el context de les modificacions del parc, com ara dels túnels que se situen sota el parc, elo del Castell.El projecte es podrà executar per fases i aquestes s'alinearan en base a la corresponent dotació dei a les anualitats necessàries, prioritzant els accessos existents. En tot cas, "es tracta d'un projecte amb execució plurianual, per la seva ambició i el seu gran abast".