ERC presenta a Avinyó una llista amb set dones i quatre homes

El pati delva acollir diumenge la presentació de la candidatura d'a lesdel 28 de maig, amb l'alcaldeal capdavant.La introducció de l'acte va anar a càrrec del candidat a la reelecció, que va fer una anàlisi de l'actual situació de sequera, de crisi climàtica, d'encariment de preus i del decencís envers la política, per ressaltar que ERC "assumia la responsabilitat d'tant a nivell de país com municipal". Va indicar que "Esquerra Avinyó som ara i aquí per continuar un projecte de, de justícia social, integrador, que promou la cultura, l'esport, l'educació i el desenvolupament sostenible, un projecte que vam començar fa anys, el 2003, quan els dos primers regidors vam entrar a l'Ajuntament, i que ara continua”.Abans de presentar la resta de la candidatura, va indicar que s'ha conformat un equip "", un equip que aporta "la seguretat de l'experiència adquirida en la gestió municipal i el coneixement profund de les problemàtiques i necessitats del municipi".A continuació la número dos de la candidatura,, va anar presentant, amb una breu descripció, un a un tots els components de la candidatura. Tot seguit elva parlar en nom dels regidors que continuen, ressaltant que la seva decisió es resumia en "la paraula: compromís". Per la seva banda l'i la, com a representants de les noves incorporacions, van exposar que havien decidit participar en la candidatura "per la voluntat de voler treballar pel poble". Finalment l'Adjutori Altarriba va explicar que anys enrere ja havia estat regidor i ara tornava "amb forces renovades".La candidatura d'ERC Avinyó està formada per: Eudald Vilaseca Font, Meritxell Gisbert Traveria, Fina Sanfeliu Pascual, Montserrat Capellas Herms, Anna Bernys, Jordi Vall Carrillo, Montserrat Carrillo Santamaria, Adjutori Altarriba Fossas, Núria Crespiera Badia, Jordi Riba Codina, Helena Vilà Ubals.