Junts proposa recuperar i posar en valor el call jueu de Manresa

Conservació de documentació històrica jueva

L'alcaldable de, proposa recuperar eldei posar-lo en valor per potenciar-lo patrimonialment i com ade la ciutat, segons ha explicat aquest dilluns en roda de premsa acompanyat per la número 2 de la llista,. El candidat valora que a més del seu valor patrimonial, la descoberta del call jueu esdevindria un noude la ciutat i entraria en elde Catalunya.El call de Manresa, "és un delsi ambdels que hi ha a Catalunya", ha explicat i, per això, mereixeria formar part de la, ha proposat. El call "podria millorar ambque ajudin a resseguir millor la seva estructura original i facilitar, així, la sevaper als visitants". Per fer-ho possible faltaria realitzarque ajudin a definir el seu perímetre real com a trama urbana fins a Vallfonollosa, per una banda, i fins al carrer de Sant Pere per l'altre, a sota del pati de l'Amigant.Bacardit diu que ha fet consultes a membres de lade Manresa i a l', que li han constatat la gran rellevància d'aquest patrimoni històric i "la preocupació perquè la construcció de l'no hipotequi la posada en valor del call". Per això, tot i que Bacardit reconeix "la urgència de fer el nou Arxiu Històric de la ciutat", creu que cal "haver valorat abans tots els condicionants de caràcter estratègic que suposa ubicar-lo en un indret de tant de potencial patrimonial i turístic".Per fer-ho possible, considera quesense edificar compresa entre els carrers de la baixada dels Jueus, Na Bastardes, Amigant, Vallfonollosa i la pujada de la Seu com a "", que permeti recuperar i exposar els vestigis històrics d'aquesta "zona zero" de la ciutat i "preservi i potenciï" els espais oberts i el paisatge urbà de panoràmica oberta i fons escènic identificador de la ciutat.Bacardit també s'ha mostrat preocupat pelen què es troben diversos documents del passat jueu de Manresa. Per una part, elsamb documentació relativa als jueus de la ciutat que consten dels divuit volums dels Llibres dels Jueus (Liber iudeorum minorisae), amb escriptures datades. Per una altra, el Liber secretariorum aliame Judeorum Minorise, el més extens dels dos conservats a Manresa, amb documents relacionats amb laentre 1342 i 1353. Finalment, un altre document de gran valor és la ketubà manresana, eld'una parella jueva de la ciutat