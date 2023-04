Un centenar de persones acompanyen Ferran Verdejo en la presentació de la llista del PSC a Cardona

Cent persones van omplir dissabte l'de l'escola municipal de música Musicant deper conèixer el nou equip que acompanyaa la candidatura dela lesdel 28 de maig.La portaveu del PSC i candidata a l'alcaldia de Sant Joan de Vilatorrada,, va acompanyar el candidat i actual portaveu a l'Ajuntament de Cardona i al Consell Comarcal pel PSC, que va exposar els principals objectius i eixos del projecte.Verdejo va anunciar que lligarà a l'alcaldia la, assenyalant que "actualment Comunicació està amb alcaldia. ERC aposta per la imatge principalment, i nosaltres per l'ocupació i el futur de Cardona". El candidat també va exposar la necessitat de fer arribar el canvi a Cardona, "Cardona no es mereix ser, Cardona està en un moment vital per al seu creixement i necessita un alcalde centrat 100% en la gestió municipal".En conversa amb Tortolero, el candidat va anunciar una llista formada per quinze persones que combina experiència amb noves incorporacions que entren per primera vegada a la candidatura socialista. Laper Sílvia Fernández, Mari Acosta, Jordi Casas, Sonia Barco, Paco Romero, Laia Idigora, Àlex Soler, Maria Lasso, Juan Pérez, M. Àngels Gassó, Manuel Donaire, Olga García, Juan Corominas i M. Àngels Caparrós.A l'acte de presentació de la llista també van assistir-hi l'alcalde de Castellgalí,, i l'alcalde de Súria,. Posteriorment a la presentació, els candidats van compartir amb els veïns diferents inquietuds i propostes que va acabar amb brindis de cava i coca per a tothom.