L'alumnat d'automatització i robòtica industrial del Lacetània visita la fira Advanced Factories

L'alumnat del cicle de grau superior d'industrial i del curs d'especialització en fabricació intel·ligent de l'van visitar la firaque es va celebrar els dies 18, 19 i 20 d'abril a Barcelona. Aquesta fira és un dels esdeveniments més importants en el sector de la fabricació avançada i laEls alumnes de l'Institut Lacetània van tenir l'oportunitat de conèixer lesen fabricació, així com les solucions més avançades en automatització industrial i robòtica. A més, van poder assistir a diferents conferències i presentacions de les empreses exposants, en les quals es van abordar temes com la digitalització de la cadena de producció, la robòtica col·laborativa o la intel·ligència artificial aplicada a la fabricació.La visita a la fira Advanced Factories va ser una oportunitat única per aprofundir en el coneixement del sector de la fabricació avançada i la indústria 4.0, així com perdel sector. Sense cap mena de dubte, aquesta experiència serà molt valuosa en la seva formació com a professionals de la indústria.La fira Advanced Factories reuneix cada any les últimes novetats en tecnologia per a la, així com les solucions més innovadores en automatització industrial, robòtica i intel·ligència artificial. Aquesta edició va comptar amb més de 300 expositors i més de 17.000 visitants, consolidant-se com un punt de trobada ineludible per a professionals i empreses que volen estar al dia en les darreres tendències del sector.