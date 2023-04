El Vòlei Manresa femení guanya el derby contra l'ASFE i es garanteix la permanència (0-3)

El femení delva aconseguir la vuitena victòria en deu partits divendres passat guanyant el derby bagenc contra l'per 0 a 3 al Pavelló Municipal d'Avinyó. Tot i haver jugat un partit menys que la resta dels equips del, l'equip manresà es troba en primera posició amb dos punts d'avantatge sobre el filial de. Amb encara quatre partits per jugar, les manresanes ja s'han asseguratun any més.Aquestade la competició ha estat tres mesos de molt bona feina i millors resultats per a un equip que es trobava en una situació molt complicada al gener. Després de quedar-se fora del grup d'ascens a, l'equip va quedar tocat moralment, alhora que va patirque el va deixar just d'efectius i sense canvis. Amb jugadores fora de la seva posició natural, com laque ha canviat la samarreta de lliure per la de jugadora normal, assumint el rol de punta, i amb reforços de jugadores deli l'equip, l'equip va recuperar la dinàmica positiva i el bon joc. Han puntuat en tots els partits d'aquesta segona fase,i perdent només en dues ocasions en elAra afronten els quatre partits que queden amb intenció de mantenir la inèrcia. S'hauran d'enfrontar a Vall d'Hebron i, els equips en segon i tercer lloc i que lluitaran per un primer lloc de grup que pot ser la cirereta d'aquesta temporada.