Quatre detinguts per cultivar més de 1.500 plantes de marihuana en una masia de Calders

Elshan detingut tres homes i una dona, de 54, 30 i 22 anys, com a presumptes autors d'un delicte. Els fets van passar el 19 d'abril, quan la policia va rebre un avís de foc en una masia de. Quan van arribar, van observar una gran columna de fum. Al lloc, hi havia quatre persones que no volien deixar accedir als agents i que els informaven que ja s'encarregaven d'apagar el foc.L'incendi es va complicar i els Mossos van cridar als. Un cop van apagar el foc, van detectar que hi podia haver unai van detenir les quatre persones. La policia hi va accedir l'endemà i hi va trobar 1.626 plantes de marihuana i 7,5 kg de cabdells.