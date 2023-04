La 5a edició de la Universitat Catalana d'Estiu a Manresa tractarà sobre el turisme sostenible

La(UCE), que enguany arriba a la seva cinquena edició a, se celebrarà els dies 29 i 30 de juny i 1 de juliol a l', en col·laboració amb l', que enguany celebra 10 anys. Les inscripcions es podran fer a partir d'aquest dijous 27 d'abril a través de la pàgina web del Kursaal Impartida per acadèmics, electes locals i tècnics qualificats, laversarà en aquesta ocasió sobre el, una activitat que es desitja, en el sentit de fer possible un desenvolupament econòmic local, al mateix temps que no es malmeten els recursos de la naturalesa i es manté el patrimoni en bon estat.En el curs es farà un especial èmfasi en el, propi dels viatgers que segueixen un itinerari i dels visitants d'un lloc que se senten atrets per conèixer-ne un altre. És un turisme de característiques diferents del de masses. Per explorar les possibilitats del, es focalitzarà l'atenció en les ciutats, en els llocs de turisme rural i en la gastronomia, el patrimoni cultural i el paisatge.A banda del tema turístic, la Universitat Catalana d'Estiu a Manresa inclourà altres actes sobreo d'interès general, com les possibilitats del, l'anàlisi de la commemoració de l'estada d'i del seu camí de pelegrinatge o laa Catalunya.En aquesta cinquena edició també hi ha prevista una activitat al vespre, amb un concert de laa la Seu de Manresa i laEl fred que crema a la Plana de l'Om.La Universitat Catalana d'Estiu és una iniciativa cultural sorgida l'any 1968 amb l'objectiu de posar en contacte elsdels Països Catalans. Cada mes d'agost ofereix a la localitat decursos, tallers i conferències de temes ben diversos, amb un programa que combina les activitats docents amb altres actes més lúdics. La 55a edició a Prada tindrà lloc aquest estiu.La primera edició amb Manresa com a subseu es va celebrar el 2018, coincidint amb els 50 anys de l'UCE, amb el fet que Manresa va ser, amb els 90 anys de l'Institut Lluís de Peguera i amb els 150 anys del naixement de Pompeu Fabra.