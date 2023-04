L'Ajuntament fa desallotjar el bloc del carrer Oms i de Prat, 50, per seguretat i salubritat

Un dispositiu de lai delsha executat aquest dilluns al matí eldel bloc de quatre pisos situat al número 50 del carrer Oms i de Prat, cantonada amb Francesc Juanola, de Manresa, ordenat per l'i avalat pelper motius tant decom de. Un cop executat el desallotjament, s'han fet tasques de neteja i s'ha iniciat el tapiat del bloc amb la presència d'efectius policials.Segons l'Ajuntament, es tracta d'un bloc de diversos propietaris que, des de fa un temps, es trobavaper persones que en els darrers mesos havien generata la zona i malestar entre el veïnat del sector.L'Ajuntament de Manresa vai va detectar una situació de risc a tercers per les condicions de manca de salubritat en què es trobaven els pisos, en una situació d'"".Per tot plegat, l'Ajuntament,de l'immoble, ha gestionat i aconseguit l'autorització judicial per tirar endavant el desallotjament, que s'ha executat aquest matí.Posteriorment s'han iniciat les tasques dedel bloc i s'ha requerit a la propietat que efectuï els treballs necessaris per al manteniment adequat de la finca.