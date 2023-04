La periodista Cristina Ribas conversarà sobre el món digital al Pessics de Vida

La Demarcació Catalunya Central deli eldeimpulsen la conversa que tindrà lloc aquest dimecres a les 7 de la tarda, a la sala d'actes del Casino en el marc del cicle, directora de Comunicació Digital de l', conversarà amb el periodistaRibas és biòloga i periodista especialitzada en. Va iniciar la carrera als mitjans i té experiència en premsa, ràdio i televisió. En els darrers anys ha treballat en comunicació estratègica i projectes digitals per a l'administració pública. És professora associada de periodisme digital a lai codirectora del postgrau en tecnopolítica i drets de laconjuntament amb Simona Levi i David Bondia.La conversa s'inclou també al cicleque, aquest any, posa a debat temes com la intimitat, els límits del control de les dades, de les noves tecnologies o dels reptes ètics de la intel·ligència artificial. Les xerrades van començar, dijous passat, amb un dels grans especialistes en Internet i la transformació digital, el professor universitariL'entrevista amb Cristina Ribas també es podrà seguir en directe a través del canal de Youtube de Manresa Cultura i posteriorment a la plataforma Manresa Ciutat Àgora.El cicle Pessics de Vida té la col·laboració de, Regió7, Canal Taronja, la DO Pla de Bages, Llibreria Parcir i Llibreria Rubiralta.