Manresa En Comú Podem diu que crearà una regidoria dels Drets dels animals

crearà unasi entra al govern municipal, segons ha anunciat aquest dissabte la seva alcaldableen un acte que la formació ha portat a terme al barri de la. Aquesta és una de les propostes en matèria animalista que va presentar la candidata de la formació acompanyada de, director general dels Drets dels animals del govern espanyol.Querol es va felicitar per l'aprovació de la llei que dona més competències als ajuntaments per a afavorir eli, a més, es va comprometre a tirar endavant la mesura que ja van presentar fa mesos "elde creació de zones d'esbarjo per a gossos, a tots els barris de Manresa".La candidata, en la seva intervenció, també va proposar la creació d'unque, segons va explicar, "serà un òrgan que facilitarà la comunicació entre la regidoria i la ciutadania, amb la representació de personal de l'Ajuntament adscrit a l'àrea de protecció i drets dels animals, professionals, entitats animalistes i grups municipals amb l'objectiu de millorar la protecció i el benestar animal, així com la convivència amb la ciutadania".Va indicar, també, que milloraran els convenis i dotaran de, gestores de colònies felines, voluntariat... i que impulsaran campanyes de sensibilització i tinença responsable, amb l'objectiu de ", acollides temporals i erradicar el maltractament i l'abandonament".Finalment, va expressar que "de les primeres coses que hauria d'estudiar el Consell, serà que els gossos puguin entrar ai al", tenint en compte, va afegir, "les excepcions que marca la llei vigent, tot respectant la resta de persones usuàries i les instal·lacions". Des d'aquest Consell també plantejaran estudiar aspectes com lano professional perquè, va concloure "ja sabeu com pateixen els nostres animals amb el soroll dels petards".Per la seva banda, Sergio García, va explicar els principals aspectes de la llei i va desmentiralgunes fake news al voltant del seu contingut. Així, el director general va explicar que la llei permetrà que s'acabin els sacrificis d'animals sans, que fins ara estava permès, va destacar que la llei posa mesures i instruments peri, també, des de la seva entrada entrada en vigor, no es podrana les botigues, únicament a criadors i s'establiran mesures contra el maltractament animal.