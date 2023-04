El Grup Via CB Artés guanya amb solvència el Lluïsos de Gràcia (69-62)

Més bàsquet

Elha guanyat elper 69-62 després d'un partit que ha estat dominat pels bagencs que han arribat a tenir. Artessencs i graciencs, empatats a punts abans de començar el partit i sense possibilitats reals d'entrar a les places deni de caure a les de descens, han disputat un matx en què no s'hi jugaven res, més enllà de l'orgull de la victòria.Els locals s'han posat de seguida davant i han completat el primer quart amb una diferència que preveia com podria anar la, 20-12. Llunt de conformar-se, el CB Artés ha premut l'accelerador i abans d'arribar al descans ha assolit el seu, 37-16, per acabar el període 41-24.Amb el partit molt decantat per als locals, el tercer quart s'ha tancat 55-39, i a laels visitants s'han acostat en el marcador, però els hanper tenir alguna opció de remuntada. Al final, 69-62.Els germanshan estat els més anotadors, amb 17 punts en Ferran i 16 l'Eduard. La propera jornada el Grup Via CB Artés visitarà el, el 6 de maig a 1/4 de 8 de la tarda. Una derrota bagenca eliminaria definitivament les escassíssimes opcions matemàtiques de promoció que encara li queda.