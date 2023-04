El CB Navàs Viscola acomiada la temporada amb victòria a la pròrroga (87-71)

Més bàsquet

Elha derrotat el, 87-71, després d'una pròrroga, en un partit en què no es jugava res, i acomiada la temporada de lliga mantenint-se un any més a l', com a segon equip absolut de la comarca, només per darrere del. Amb aquesta victòria, els bagencs han completat la competició quedant just al mig de la taula, en setena posició, amb tretze victòries i tretze derrotes.Unparcial de 20-4 a laha donat la victòria als navassencs després que el partit finalitzés amb empat a 67 punts al final del temps reglamentari. Abans, el partit ha estat un constant d'alternatives en el marcador entre els dos equips.Els balears, més necessitats per, s'han imposat en el primer quart 12-16. En el segon han estat els bagencs els que han capgirat el marcador i han anat als vestigors amb avantatge, 30-27. Tornant de vestidors, la igualtat s'ha mantingut i s'ha arribat a un minut i mig per al final del partit amb els visitants a sis punts, 61-67. Tot i així,i a 4 segons per al final, el CB Navàs ha anotat els dos tins que forçaven la pròrroga.En el temps afegit, el CB Navàsi s'ha emportat el partit 87-71 completant un parcial de 26-4 comptant els darrers punts que els han permès empatar el partit.ha completat un excel·lent partit amb 16 punts, 5 rebots, 7 assistències i 6 faltes rebudes., per la seva part, ha capturat 15 rebots i ha anotat 15 punts.