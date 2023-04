El Terra Endins CB Vilatorrada no té opcions a Olesa (75-63)

Més bàsquet

Elha perdut aquest dissabte a la pista del, 75-63, de forma clara, en un partit en què han anat sempre a remolc dels del Baix Llobregat. Tot i que els bagencs no han acabat de despenjar-se mai en el marcador, tampoc han tingut opcions de posar nerviosos als locals, amb una única vegada que s'han acostat a dos punts, 32-30 a poc d'arribar al descans.El partit no ha tingut gaire història. Des de la primera cistella, els locals s'han posat davant en el marcador i jadurant els quaranta minuts. El primer parcial ha finalitzat amb un ajustat 15-12, i s'ha arribat al descans amb un encara esperançador 34-30. Al tercer quart, l'Olesa ja ha estabilitzat la diferència sobre els deu punts, 51-40 al final del període, i a l'últim han administrat la diferència per emportar-se la victòria, 75-63.La bona notícia per als de Sant Joan ha estat la gairebé inesperada derrota de La Salle a casa contra el CB Castellar que els permet mantenir-se en la lluita per eludir la promoció de descens.El màxim anotador bagenc ha estat, amb 15 punts. D'aquí a quinze dies, el dissabte 6 de maig, a les 8 del vespre, el Terra Endins CB Vilatorrada rebrà La Salle en un partit que pot ser crucial, també per decidir l'average.