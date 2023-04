Pedro Martínez: «La victòria s'ha decidit per detalls»

Sito Alonso lamenta el rebots ofensius capturats pel Baxi Manresa

, tècnic del, creu que un partit tan igualat com el viscut davant l'UCAM Múrcia s'ha decidit per una sèrie de jugades. "Un rebot del Devin, un tir curt de l'Adam, una bona defensa, l'empenta de la grada...", han estatque han contribuït al triomf del Baxi Manresa. El tècnic ha definit la victòria com a "molt important", mantenint en tot moment el respecte vers el rival. "Durant molta estona ells han controlat el ritme de partit", ha valorat Martínez.La novena victòria de la temporada "és un pas molt important" tot i que l'entrenador del Baxi Manresa no dona res per fet. Martínez ha recordat un calendari amb dos partits a casa i quatre fora. Els dos visitants alseran eli el. "Dos equips de play-off. I contra equips de play-off només hem guanyat un partit", ha recordat el tècnic. De cara a possibles càlculs de victòries necessàries per assegurar la continuïtat a la, "prefereixo centrar-nos en nosaltres. Toca preparar el següent partit i intentar guanyar-lo. I si no, anar per al proper", ha valorat.s'ha convertit en el màxim assistent en la història del Baxi Manresa amb 620 assistències. Martínez, que ha considerat que l'actuació del base al començar la segona part ha estat vital, creu que difícilment es veurà algun jugador superar aquesta marca.Finalment, a pregunta de la premsa murciana, l'entrenador del Baxi Manresa ha reconegut que no li han agradat els càntics de "" dirigits a l'UCAM Múrcia matisant també que per la resta el públic ha estat sensacional.L'entrenador de l'UCAM Múrcia,, s'ha mostrat satisfet del control de ritme que han tingut els seus jugadors fins ben entrat el tercer quart. Ha lamentat, en canvi, uncapturat pel Baxi Manresa que "els ha permès tenir un cert marge que han sabut mantenir".Dos aspectes més no han agradat a Alonso. Per un cantó, lasobre les defenses a Chris Chiozza. I, per altra banda, els càntics contra el seu equip.