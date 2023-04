La biblioteca de Súria s'omple en la presentació d'«Història de Súria. Volum 2» d'Albert Fàbrega

Laes va omplir divendres passat en la presentació del llibre Història de Súria. Volum 2 d', que ha estat editat per l'Ajuntament de Súria dins de la col·lecció Temes de Súria. L'acte formava part del cicleAquest llibre completa el recorregut històric iniciat en el primer volum de l'obra, que l'estudiós surienc va presentar el passat desembre dins de la mateixa col·lecció . Els dos volums representen l'publicat fins ara sobre la història de la vila, amb un miler llarg de pàgines que van des de la prehistòria fins als temps moderns.El llibre Història de Súria. Volum 2 consta de set capítols temàtics sobre diferents aspectes destacats de l'de la vila en els darrers segles, com la mineria, la indústria, les guerres i altres esdeveniments, a més de la bibliografia i els annexos.L'obra es caracteritza per l'amplitud de la seva, amb centenars de referències bibliogràfiques i la transcripció o reproducció de documents originals. L'autor va anunciar que en el futur se n'oferirà unaamb milers de notes a peu de pàgina que no formen part de la versió en paper per tal de facilitar la lectura del text.En el transcurs de l'acte de presentació, Albert Fàbrega va explicar que, tot i la seva extensió, es tracta d'una "obra oberta", ja que la recerca sobre la història de Súria "" i encara hi ha molts temes que encara requereixen un estudi aprofundit. L'estudiós surienc també va agrair el suport de totes les persones que han participat en l'elaboració del llibre, "especialment a l'per haver-ne assumit la publicació".Al començament de l'acte, l'alcaldeva remarcar que l'autor d'aquests dos volums és "un dels historiadors més importants que ha tingut el municipi", amb nombroses obres i treballs que han permès descobrir i recuperar aspectes rellevants del nostre passat. Segons el batlle surienc, la publicació d'aquestaper part de l'Ajuntament era "un deute pendent" que finalment s'ha pogut saldar.La presentació del llibre també va comptar amb la participació de l'historiador navarclí, que va remarcar la importància de la història local per entendre les dinàmiques globals. Segons Llorenç Ferrer, aquests dos volums de la col·lecció Temes de Súria són "una excel·lent història local", amb "aportacions interessantíssimes" gràcies al treball de recerca d'Albert Fàbrega.El llibre Història de Súria. Volum 2 és el número tretze de la col·lecció Temes de Súria, impulsada per les àrees municipals d'Alcaldia i Cultura. L'objectiu de la col·lecció és donar a conèixerde la història de Súria, fomentant la recerca i la recuperació de documentació històrica o testimonis vivencials de l'època.