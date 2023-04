La ministra Raquel Sánchez fa campanya a Manresa i Sant Joan de Vilatorrada

La ministra de Transports, Habitatge i Agenda Urbana, la catalana i exalcadessa de Gavà,, ha visitat aquest dissabte. A la capital,l'ha acompanyat per conèixer la situació dels habitatges de la Sareb i la necessitat d'amba la ciutat, i a Sant Joan ha estat amben la presentació de la seva candidatura."Des del govern de l'Estat, i des del Ministeri del qual soc responsable, finançarem amb 4.000 milions d'euros dela promoció de 43.000 habitatges per a lloguer social a preus assequibles, a més de mobilitzar els 50.000 habitatges encara a mans de la" ha assegurat a Manresa.Per tant, "un total de 93.000 pisos amb els que, conjuntament amb la nova, avançarem d'una vegada en el dret a unque mai abans s'havia practicat amb la contundència i determinació que ara ho podrem fer" ha defensat la ministra Sánchez.L'alcaldable del PSC a Manresa, Anjo Valentí, ha afegit que "amb aquest anunci de mobilització de pisos de la Sareb per incorporar-los al parc d'habitatge públic de lloguer, a Manresa podremi aprofitar els 329 habitatges que aquesta entitat té a la nostra ciutat per a què siguin municipals".Aquesta acció ha de permetre, "a més, que els pisos de la Sareb que a dia d'avui, passin a ser municipals", i així poder regularitzar-los "només per a aquellesque veritablement ho necessitin", ha emfatitzat l'alcaldable socialista. Valentí ha assegurat que "la política d'habitatge no s'ha aprofitat a Manresa com aen aquests darrers anys per part de l'actual govern municipal".