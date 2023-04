Protestes al Club Tennis Manresa per l'acomiadament de dos treballadors

Militants i simpatitzants d's'han concentrat aquest dissabte al matí davant delper protestar per l'd'un treballador i una treballadora, que són matrimoni, "amb", segons expliquen fonts sindicals, "aprofitant-se de la seva situació precària". The Club Padel, nova propietària de les instal·lacions després de la fallida de l'entitat tennística , ha aprofitat el canvi de titularitat de l'equipament per fer fora el treballador, que portava més de deu anys treballant-hi, i la treballadora, que en feia més de dos. Tots dos són originaris de. La idea de la carta d'acomiadament era que se sentissin "" per "intentar estalviar-se pagar les indemnitzacions".Des d'Acció Sindical del Bages també expliquen que en la reunió de conciliació, "lluny d'intentar arribar a un acord es van limitar ai amenaçar els sindicalistes amb". El sindicat denuncia "elque han rebut els dos treballadors" per part de la nova gestora de la instal·lació., que és qui va propiciar eldel treballador amb el club, assegura que els arguments que ha fet servir The Club Padel per fer fora els dos empleats "no només, sinó que", ha dit a. "Des de la Fundació posem el nostrea la seva disposició" ha ofert la monja manresana. "Conec els acomiadats des de fa molts anys i sé que", ha conclòs.