El Covisa Manresa aconsegueix un patit i important punt a Calvià (2-2)

Elha aconseguit a la pista de l'un punt que pot ser molt important en les seves aspiracions de jugar la promoció d'ascens després d'empatar 2-2, i depenent dels resultats d'aquest diumenge dels seus principals competidors.El partit ha estat molt competit davant un equip que s'hi jugava molt de cara. Protagonisme per part delsen el transcurs del matx, fet que ha comportat el curt marcador.Ha estatquim en propia porta i per segona vegada consecutiva en dues setmanes, ha fet que els balears s'avancessin al marcador. Els locals han fet un joc directe amb ocasions puntuals ben resoltes per. Amb aquest gol, el Calvià ha guanyat en seguretat i li ha donat ales en el futur del partit.S'ha arribat al descans amb mínim avantatge local, i a la represa els bagencs han sortit més endollats i han originat ocasions que no han definit. El Covisa Manresa transmetia bones sensacions, però patia una altra adversitat ja que unarematada de cap ha suposat el segon gol balear.Amb el parcial de 2-0, els manresans es creixen generant ocasions clares i en una d'elles i després de diversos refusos,reduïa diferències. Després, i a la sortida d'un corner,empatava el partit a quatre minuts per al final. Amb aquest marcador, els visitants han sortit amb joc dein han estat a punt d'emportar-se els tres punts després d'una rematada al pal d'Iker a poc per acabar.A dues jornades per al final, Covisa rebrà dissabte al Pujolet al, en un partit clau i trascendental per obtenir matemàticament la plaça de play off i buscar el millor lloc possible.