Al CE Manresa no li proven les tardes (1-2)

Alno li ha provat jugar de tarda un dissabte, en comptes de l'habitual diumenge al migdia. Contra l'ha dominat el partit, com sempre, però no ha definit, també com sempre quan juga a casa. Els delhan clavat a la xarxa el seui han aprofitat unper sentenciar. Entremig hi ha hagut moltaal joc dur dels pratencs imolt clares a favor dels locals que el jutge s'ha empassat.El CE Manresa ha començat fort. No havien passat ni 30 segons queha rematat de cap a les mans del porter. Al minut 2 eraqui xutava sense que la pilota entrés a la porteria. Cinc minuts més tard, Noah, de nou, controlava a l'àrea i rebia unaquan tenia ocasió clara de remat, però l'àrbitre preferia mirar cap a un altre cantó.Els deinsistien en el joc al camp dels visitants i presionaven en la sortida de la pilota. Al minut 11, una pilota franca enes pasejava per l'àrea visitant sense trobar rematador. Els locals dominaven però insistien enen l'últim quart de terreny de joc. Al 21, Javi López xutava alt.Quan el CE Manresa tenia el partit controlat i semblava que l'arribada del, el primer xut entre els tres pals dels visitants ha entrat a la porteria de Pulido.ha aprofitat una triangulació a la frontal per xutar creuat i avançar els visitants. A partir d'aquí, si ja era complicat jugar contra l'AE Prat, la. Faltes i faltetes sense que l'àrbitre no encertés en aturar les jugades.amb jugadors visitants estirats a terra cada vegada que en tenien ocasió.A la represa el partit ha seguit la mateixa tònica. El CE Manresa dominant però sense ser definitiu i l'AE Prat jugant la carta de. Així, al minut 53 a Noah li ha caigut una pilota al lateral de l'àrea i ha estatquan s'escapolia del defensor. Com a la primera part, l'àrbitre ha mirat cap a una altra banda.Dos minut abans, Javí López havia tingut l'dels locals amb una rematada de capque ha sortitcap a la porteria, però que el porter local ha rebutjat a córner en unaper als seus. A mesura que avançaven els minuts la pressió manresana ha anat creixent. Al minut 70, Javi tornava a rematar de cap a les mans del porter, que en la jugada següent es trobava venut però un. En el córner posterior, Javi tornava a rematar de cap, aquesta vegada fora.El CE Manresa tenia d'AE Prat sotmès en unal que només li faltava la punteria dels blanc-i-vermells. En aquest procés, però, una pilota que circulava entre els defenses manresans perha caigut en Moha, que l'ha tocat defectuosament i ha deixarvenut davantque l'ha superat amb facilitat. Era el minut 79 i quedaven 20 minuts per al miracle.Tot i la gerra d'aigua freda, els locals han mantingut el cap serè i han aguantat. Al minut 81,rematava fora. Passat el temps reglamentari, el línia invalidava un gol de Noah per, però a la següent jugada elfeia el gol de l'honor rematant una pilota perduda a l'àrea.El gol, però, ha arribat tard i als jugadors de Ferran Costa elsper completar la remuntada. Poc després, l'àrbitre ha xiulat el final de partit. El CE Manresa essent significativament superior al seu contrincant,per consolidar-se en plaça de promoció. La derrota trenca unasense perdre, però a la classificació no és dramàtica. L'ha atrapat als manresans, i diumenge tant elcom l'es poden posar un punt per sobre o empatats, tot i que veient la igualtat de la categoria, no cal avançar esdeveniments.A la propera jornada, el CE Manresa jugarà al camp de l', un dels millors equips del grup. Serà diumenge a les 12 del migdia.