La Biblioteca del Casino convoca la 13a edició del Concurs de punts de llibre

Lade Manresa porta a terme, per 13è any, un. Hi poden participar totes aquelles persones majors de 16 anys, amb un únic treball inèdit realitzat amb qualsevol tècnica que permeti la seva reproducció i de tema lliure. La data límit de presentació serà el proper 13 de maig de 2023, fins a les 7 de la tarda, a la mateixa biblioteca.El premi consistirà en un lot cultural que inclou. A més de la impressió de 1.000 exemplars de l'obra seleccionada que es distribuiran entre els usuaris de la Biblioteca així, com també, a la 13aque es farà el dia 17 de juny.El concurs, obert a tothom, pretén posar de relleu la vessant artística de laper acostar-nos al món del llibre en la seva modalitat més lúdica, el punt de llibre. El nom del guanyador es donarà a conèixer el dia 20 de maig de 2023, a la Biblioteca.Les persones interessades poden sol·licitar lesa la Biblioteca del Casino (passeig Pere III, 29) en el seu horari d'obertura habitual: dilluns, de 16 a 20.30 h, de dimarts a divendres, de 10 a 20.30 h i dissabte, d'11 a 19 h.