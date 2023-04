ERC Santpedor presenta la llista encapçalada per Agustí Comas per a les municipals

Llista d'ERC a Santpedor

ha presentat, en un acte obert celebrat a la plaça Gran U d'Octubre, la llista encapçalada per, actual regidor de l'Ajuntament de Santpedor i candidat a l'alcaldia del municipi. Comas, que agafarà el relleu de l'actual alcalde, ha presentat davant dels assistents un projecte renovat que comptarà cares noves als primers llocs de la llista."Comptem amb un equip dei amb capacitat de donar resposta als reptes que tenim al davant: de transformació ecològica, socioeconòmica, democràtica i feminista, amb la voluntat d'apropar l'Ajuntament a les persones i posar-lo al seu servei", ha destacat el candidat republicà."És amb aquest esperit de superació i de compromís que l'equip d'ERC Santpedor es presenta a les pròximes eleccions. Volem afrontar un nou mandat que ens ajudi a consolidar tot allò que hem fet amb anterioritat i que tanta bona rebuda ha tingut i amb l'empenta necessària per afrontar els nous reptes.és un poble divers i hem de ser capaços d'aglutinar aquesta diversitat i de continuar donant resposta a les necessitats de la gent", ha exposat Comas i ha afegit que "aquest equip, que m'acompanya avui aquí, treballarà per millorar la vida de les persones, pel progrés i per la cohesió social, sense deixar ningú enrere. Volem un poble viu, que il·lusioni, i que sigui just, pròsper i sostenible. Volem ser útils i ens sentim preparades i preparats per a fer-ho".Agustí Comas i la resta de la llista han estat acompanyats de la consellera de la Presidència del Govern i exalcaldessa de Santpedor,, que tancarà la llista republicana com a última suplent.1. Agustí Comas i Guitó2. Mireia Vall i Urbea3. Josep Illa i Antich4. Marijó Aubarell i Cruz5. Jordi Hernàndez i Sanz6. Gemma Mascaró i Espinalt7. Núria Martínez i Amat8. Carme Torres i Ortega9. Ivan Olmo i Perales10. Ferran Balcells i Picart11. Laia Perelló i Vall12. Xavier Codina i Casas13. Laura Tarradellas i FontS.1. Antoni Valverde i OlivaS.2. Montserrat Caparrós i TatjéS.3. Xavier Sucarrats i PalàS.4. Maria Jesús Caride i VarelaS.5. Xavier Falip i PujolsS.6. Mireia Arenós i CalvetS.7. Ferran Aguilera i PuentesS.8. Montserrat Gómez i TorrasS.9. Arnau Carol i EsquiusS.10. Laura Vilagrà i Pons