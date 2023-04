L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet comença una prova pilot de transport a demanda

Inscripció prèvia

Com funcionarà?

Deu parades establertes d'origen o destí

L'Ajuntament decomençarà una prova pilot deel dia 2 de maig amb una durada de dos mesos. El servei serà, s'adreça a les personesde Sant Vicenç de Castellet que es vulguin desplaçar pel municipi i es planteja com un reforç per afavorir la seva mobilitat.Tots els veïns majors de 65 que vulguin fer ús del transport a demanda s'han d'adreçar a les dues(Ajuntament i Espai Impuls) per donar-se d'alta com a persones usuàries. El consistori els facilitarà tota la informació d'un servei que, inicialment, funcionarà els, de dilluns a divendres, de 9.30 a 14.00 hores. Començarà a operar el dia 2 de maig i les reserves ja es podran fer a partir de dilluns de la setmana vinent.Les persones apuntades podran utilitzar el servei fent unacom a màxim el dia anterior al servei fins a les 14.00 hores, a través d'una trucada al telèfon 938 746 800.El transport a demanda estableix un total de. Per tant, les persones usuàries poden sol·licitar un trajecte des d'un punt triat lliurement, com el seu domicili, a una d'aquestes parades o a l'inrevés. Les parades seran el Centre d'Atenció Primària, la plaça del Pi, la plaça de l'Ajuntament, l'Espai Impuls, la plaça Onze de Setembre, L'Esplai, el tanatori i el cementiri, la residència de persones grans i les estacions de RENFE i FGC.Després de la prova pilot de dos mesos de duradade la ciutadania i l'Ajuntament estudiarà la idoneïtat d'oferir aquest servei de manera continuada.