El COAC Comarques Centrals aposta per les activitats obertes a la ciutadania

Tres-cents assistents a les jornades de formació, gairebé una trentena d'activitats obertes a la ciutadania, participació en 3 fires... Són algunes de les dades d'activitat de ladel(COAC) que han quedat recollides a la. El document es va aprovar dijous durant lade l'entitat, que també va aprovar per unanimitat la liquidació deque es tanca amb. La Demarcació agrupa 463 arquitectes d'Osona, Bages, Berguedà, Anoia i Moianès, el 67% dels quals són homes.A la junta, a la qual van assistir una trentena llarga de col·legiats i col·legiades es va fer repàs de l'activitat durant l'any passat i es va posar de manifest la voluntat de la demarcació d'oferirper a les persones col·legiades però també d'organitzar activitats molt diverses obertes a la ciutadania -el 2022 van ser una trentena de propostes-: exposicions, presentacions de llibres, xerrades i debats, concurs fotogràfic, concerts, visites culturals, etc.En l'apartat de formació per alsdestaca l'organització de sis jornades en les quals van participar gairebé 300 persones. S'hi van tractar temes com els fonso la certificació d'habitatges.A més, l'any passat elComarques Centrals va ser present en tres fires del territori Fira de l'Energia i la Construcció Sostenible a Vic, FirHàbitat a Avià i Ecoviure a Manresa.El degà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya,, va assistir a aquesta junta general per compartir amb la Demarcació el nou projecte de. La sessió es va acabar amb un sopar a peu dret en què els assistents van poder intercanviar opinions, reptes i projectes amb la junta directiva i amb el degà.