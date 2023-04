El Centre de Formació Pràctica participa a Advanced Factories, la fira de la indústria més avançada

El(CFP) deha participat a la firade Barcelona, el punt de trobada de lamés avançada i les tecnologies més innovadores per al sector industrial. Elhi ha participat conjuntament amb la(UPM) que agrupa les empreses del sector del metall de tot Catalunya.A la fira, el centre ha donat a conèixer laque ofereix als professionals del sector industrial, d'acord amb les necessitats de les empreses i adaptada a les últimes tendències del sector. També elsque posa a l'abast de les empreses, com els de mecanització, disseny i enginyeria, metrologia i implementació de sistemes organitzatius com les 5S o el sistema Smed.Representants del CFP i de la UPM van aprofitar la fira per assistir a les activitats de l', el congrés europeu més important sobre indústria avançada i digital. Al congrés s'ha parlat de temes com l'automatització i la robòtica, l'anàlisi de dades i els nous models de negoci, els nous processos de fabricació, la connectivitat i la simbiosi industrial i l'energia.