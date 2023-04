Tradició i solidaritat en vena per Sant Jordi

Elha iniciat una cooperació amb elamb el nom #PubillatgeEnVena per animar a la població i, especialment als joves, a donar sang. Aquest projecte, és fruït de la voluntat de contribuir activament amb la ciutat i les diverses entitats que la conformen. Enguany, la pubilla i l'hereu han escollit col·laborar amb el Banc de Sang per l'impacte directe que té en la salut dels ciutadans.Durant la diada de, la pubilla i l'hereu de Manresa promocionaran la campanya deentre les parades del Passeig i rodalies.El dia fixat per a la donació serà el dilluns 24 d'abril de les 4 de la tarda a les 8 del vespre al Banc de Sang de l'de Manresa. Entre els participants se sortejarà una panera cultural.