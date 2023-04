Sant Fruitós inclou en el patrimoni públic de sòl i habitatge dos nous immobles de lloguer assequible

El ple municipal ded'aquest mes d'abril ha aprovat qualificar com a béns de domini públic dos, i incloure'ls en el patrimoni públic de sòl i habitatge, per tal d'executar polítiques en aquest àmbit.Es tracta de dos immobles situats a l'avinguda Sant Joan, i a l'avinguda Joan Sanmartí, que l'Ajuntament va comprar mitjançant eli que eren en mans de grans tenidors.Són dos immobles de 64 i 74 m2 respectivament de dues habitacions, cuina, menjador i bany, i que es destinaran a lloguer assequible per a. Un cop s'hagin executat les obres menors necessàries per a fer-los totalment habitables, es previst obrir unaper tal de poder-los posar a disposició dels joves del municipi.Durant el ple del mes de març es va donar compte del(PAMH), el document que defineix les estratègies i propostes a desenvolupar al municipi fins al 2027 en aquesta matèria, on ja s'incorporaven aquests dos pisos.