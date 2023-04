La història de Manresa vinculada amb el cinema va aixecar expectació

Els ponents de la taula rodona sobre la, que s’ha celebrat aquest dijous al, han demostrat la seva expertesa i erudició en relació a la història del cinema a la capital del Bages. S’ha aprofundit en la importància que han tingut, al llarg dels anys, entitats, com, o grups de cinèfils que van fer realitat elde Manresa. Hi va ha haver consens en les bones sensacions que actualment genera el festival de cinema social,. S’han explicar anècdotes vinculades al rodatge de Plácido, donat que es va considerar que Manresa tenia trets comuns amb ciutats de la Manxa.El debat el van seguir amb interès un bon nombre d’espectadors. A l’acte, organitzat per Manresa Film Office i Miami, hi ha intervingut, comunicador i integrant de l'organització de festivals de cinema;, historiadora i membre de Cine Club Manresa;, escriptor i expresident del Festival de Cinema Negre de Manresa i, crític i historiador de cinema. L’acte es va cloure amb el tast del còctel Dixi, al·legòric a la Manresa de cine.La tercera i darrera de les taules rodones serà el dijous vinent, dia 27 d’abril, amb el títol Per què atrau el Miami a les productores? Una cantonada Conservatori, un espai amb molta història. Es parlarà de les característiques arquitectòniques de la cantonada delamb la, d'anècdotes com a local de restauració, de la seva transformació en cocteleria durant la gravació de Marlowe.Des del vessant històric i social, es posarà en valor l'edifici del Conservatori, que encara acull múltiples activitats, i d'aquest mateix espai que havia format part delo dels Predicadors. Hi participen:, historiador i president del Centre d'Estudis del Bages, i, coordinador d'El Galliner, activista cultural.