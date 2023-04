Aquesta és la llista completa de Junts que acompanyarà Ramon Bacardit a les eleccions de Manresa

Tots els noms de la llista

Ramon Bacardit Reguant (48 anys)

Mònica de Llorens Vall-llossera (55 anys)

Josep Gili Prat (60 anys)

Maria Mercè Tarragó Costa (53 anys)

Salva Racero i Alberch (46 anys)

M Lluïsa Tulleuda Lari (61 anys)

Josep Mª Fius (39 anys)

Núria Masgrau Fontanet (51 anys)

Clàudia Cots Casas (29 anys)

Jorge Eliecer Pulido Álvarez (65 anys)

Santi Bargalló Parra (57 anys)

Gemma Buch Guinó (22 anys)

Francesc Josep Archs i Lozano (67 anys)

Joan Josep Porcel Contreras (76 anys)

Bàrbara Minoves Corominas (66 anys)

Jepi Alberti i Pradera (51 anys)

Pilar Mascaró Juberó (58 anys)

Xavier Balet Farré (63 anys)

M. Queralt Subirana Campa (66 anys)

Gregori Garcia Lladó (52 anys)

Mercè Rial i Santiago (50 anys)

Àngels Torrens Vila (68 anys)

Toni Massegú i Calveras (49 anys)

Pere Oms Pons (80 anys)

Joan Calmet Piqué (63 anys)

Suplents

Teresa Miquel Vallejo (52 anys)

Jaume Bernadich Cots (77 anys)

Jordi Caballol Canyelles (49 anys)

M. Pilar Muntaner i Spagnolo (72 anys)

Guillermo Escobar (53 anys)

Joan Castarlenas Palomar (74 anys)

Maribel Vila Nasarre (57 anys)

Marc Lara Barrocal (24 anys)

Roger Berenguer Roca (52 anys)

Maria Rosa Fortuny Torroella (75 anys)

"L'equip que presentem avui és un equip molt transversal de molts barris de Manresa, edats, professions...” ha reivindicat l'alcaldable de, aquest divendres al vespre a la discotecaen la presentació de la candidatura completa que l'acompanyarà a lesdel proper 28 de maig."La gent que he anat a buscar per conformar aquesta llista és gent que compleix dos requisits: el primer tenen il·lusió i la transmeten i, el segon, són persones que tenen la capacitat de", ha reblat.Bacardit també ha reclamat que "necessita fer un clic, que ha de canviar de rumb i que és urgent fer-ho, perquè portem moltes dècades prenent algunes decisions equivocades, i posant els esforços en projectes que. I això, ho hem de poder dir alt i clar”.Per acabar l'acte, Bacardit ha explicat que venen unes setmanes per "acabar d'il·lusionar" a la ciutadania, i que està notant que el projecte i la precampanya que està fent Junts "i està transmetent la il·lusió en el clic que la ciutat necessita i la ciutadania reclama".Arquitecte Urbanista.Llicenciada en història de l'art i gestora universitària.Geògraf i mestre. Tinent d'Alcalde a l'Ajuntament de Manresa i professor associat a la UAB.Comerciant i regidora delegada de Ciutat Saludable a l'Ajuntament de Manresa des del 2019.Cantant, actor, coach vocal, compositor, activista cultural, sommelier i feliçInfermera amb postgrau en dietètica i emergències. Actualment treballa al Servei de Diàlisi a Althaia a la Unitat de l' Hospital Transfronterer de la Cerdanya a Puigcerdà.Mestre d'Educació Física i Regidor de Centre Històric.Economista. Des del 2019 tinenta d'alcalde i regidora delegada de Comerç, Indústria i Activitats i de Barris i plans d'Acció Comunitària a l'Ajuntament de Manresa.Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques. Project manager a una multinacional del sector de l'automoció a Brussel·les.Tècnic de maquinària pesada de mines; dibuixant arquitectònic; narrador esportiu; President de l'Associació de colombians del Bages; Directiu de la Plataforma d'Immigrants de Manresa (AIM) i membre de l'Església Evangèlica.Metal·lúrgic i actualment responsable d'una línia de producció a AUSA.Estudiant de 5è any del doble grau de Ciències Polítiques i Sociologia i professora a una acadèmia d'anglès.Enginyer, Màster en Enginyeria Electromecànica i Gestió Industrial i Màster en Prevenció de Riscos Laborals. Jubilat.Jubilat del sector químic.Llicenciada en Dret. Jubilada.Empresari del sector de les Noves Tecnologies i Docent a Universitats i Patronals en Estratègia empresarial i Màrqueting i Transformació Digital.Educadora Infantil i voluntària. Actualment treballa a Moll House.Mestre jubilat.Diplomada amb Intermediate i diplomada amb podologia així llicenciada amb antropologia social i cultural. Jubilada.Consultor i Auditor de Sistemes de Gestió, Formador. Tècnic de Prevenció. Graduat Social.Fotògraf.Mestra jubilada, diplomada en Traducció i en Magisteri i Actriu amateur.Regidor d'esports i professor de matemàtiques de secundàriaJubilat.Mestre, empresari de comerç, regidor entre els anys 2011 i 2023.Esteticista.Jubilat.Infermer.Estudis de Magisteri. JubiladaDelineant arquitectònic i interiorista.Jubilat del sector bancari.Empresària. Responsable de El Racó de Milu, empresa dedicada a la Teràpia Assistida amb Animals i la Formació.Emprenedor del sector del Màrqueting i la publicitat. Estudis en màrqueting i ADEDiplomat en Turisme. Faig de comercial d'Acer inoxidable i aluminis.Llicenciada en Psicologia Industrial per la Universitat de Barcelona i ex Diputada al Parlament de Catalunya.