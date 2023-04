El despatx barceloní Barceló‑Balanzó redactarà el projecte d'ampliació del Nou Congost

Arguments tècnics sobre la proposta guanyadora

El cost de les obres

El despatx d'arquitectesredactarà el projecte d'ampliació i modernització del pavelló deldedesprés que el jurat hagi resolt elentre els cinc candidats presentats. Entre les obres destacades de l'equip guanyador, hi ha elque es va fer aamb motiu dels passats. El despatx barceloní tindrà ara un termini màxim de sis mesos per redactar el projecte.Barceló-Bolanzó ha guanyat el concurs després de rebre la millor puntuació en lai també haver presentat lamés ajustada a preu, 302.500 euros IVA inclòs per la, i 130.680 euros IVA inclòs per la. Aquests imports ja estaven contemplats en el pressupost municipal de 2023.Elsque han participat al concurs han estat Nil Brullet Franci, Menuel Brullet Tellas i Bajet Giramé SLP, una UTE entre Studio Pujol Sadovski SLP i BCQ Arquitectura Barcelona SLP, i Erre Arquitectura Diseño SLP. També va presentar proposta Activitats Arquitectòniques SLP, però el jurat la va descartar després de demanar justificació d'una oferta, sense que els arguments de l'estudi fossin convincents.Com regia el concurs, tots cinc estudis van presentar les propostes amb lema, que es va obrir un cop finalitzada l'i aplicada la puntuació corresponent.La valoració del jurat va tenir en compte que la proposta de Barceló-Balanzó presenta unmolt notable atesa la coherència i l'interès espacial dels espais creats per la "doble pell de façana" plantejada. Lafa compatible una nova imatge coherent de l'edifici amb uns espais principals de circulació i accés del públic suggerents. També que presenta una coherència molt notable "entre la lògica estructural plantejada, la formalització arquitectònica i la lògica preexistent de l'edifici", el grau d'durant les obres "és raonable".Finalment, el jurat també ha valorat de la proposta guanyadora que presenta una "absolutament clara i endreçada que cal qualificar d'excel·lent". En aquest sentit la proposta organitza els accessos en dos punts diferenciats (accés per al públic d'espectacles i esdeveniments esportius per una banda, i usuaris diaris per una altra) que permet una(d'espais i circulacions) clara i entenedora i que permet, així mateix, afrontar el creixement futur de l'equipament amb espais complementaris annexos.El projecte que presenti Barceló-Balanzó en els propers sis mesos determinarà el cost de l'actuació. Amb el pressupost de l'obra, l'Ajuntament haurà de buscar, que ja ha començat a treballar, i tot plegat determinarà quan podran començar-se a executar.