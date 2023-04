Manresa acull un dinar de suport a Borràs sense els candidats locals de Junts

Eldeacollirà aquest dissabte un dinar d'homenatge a la presidenta suspesa del Parlamentque preveu aplegar mig miler de comensals, segons les previsions dels organitzadors, però on no hi seran ni l'alcaldable de, ni cap dels candidats de la llista. Segons han explicat, tenien programada des de feia temps una jornada de"per estrènyer llaços" entre ells. Qui sí que hi participarà, en canvi, és l'actual regidora de Junts, que no opta a la reelecció i és una ferma defensora dels postulats de Borràs.El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va condemnar Laura Borràs a quatre anys i mig de presó i a tretze d'inhabilitació per prevaricació i falsedat documental que l'aparta de ladurant molt temps, tot i que ella i el seu entorn sostenen que és un cas de. Per això, des de les persones més properes a la presidenta suspesa s'ha organitzat aquest dinar a Manresa, aprofitant la seva centralitat geogràfica, tot i que en ple període electoral, bona part dels candidats no se senten còmodes amb la seva decisió de no dimitir i la seva exposició pública.L'acte no està organitzat per Junts, que orgànicament se n'ha mantingut al marge. De fet, el sector més moderat no han pogut amagar el seu malestar en veure que Borràs no deixa de voler teniri més en un moment important per al partit, que afronta les sevescom a tal. A l'espera de la sentència ferma que dicti el, una part rellevant dels càrrecs del partit preferirien que la presidenta fes un pas al costat. Jordi Turull, com a secretari general, fa costat públicament a Borràs. Durant el dinar és previst fer públic un manifest de suport a la líder de Junts.