Manresa En Comú Podem organitzarà una festa animalista aquest dissabte

Sota el títol Festa Animalista. Pels drets de tots els animals, aquest dissabte a 2/4 de 5 de la tarda,explicarà les seves principals propostes per alamb què es presenten a lesa la capital del Bages.L'acte, que tindrà lloc a la plaça de la Pau, comptarà amb la presència i intervenció de, director general pels, del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 del govern de l'Estat, impulsor de la, que explicarà les principals novetats que incorpora la llei.Aquesta trobada també serà un, davant del "mal estat" de les zones existents per a l'esbarjo dels animals i la "mancança d'aquests espais" en molts barris de Manresa, problemàtica de la qual ja es va fer ressò la formació fa uns mesos.A més, s'hi parlarà de campanyes de sensibilització sobreper fer consciència sobre alguns mals comportaments minoritaris que es donen a la ciutat per part de persones que no retiren els excrements dels seus animals.A l'acte també hi participaran la coordinadora de Podem Catalunya,, el número 6 de la candidatura i veí del barri,, i la cap de llista de Manresa En Comú Podem,En finalitzar, està prevista una actuació musical de Rock-Flamenco.