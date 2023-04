El Covisa Manresa visita l'ETB Calvià per refermar-se en la segona posició

Eldisputarà dissabte a partir d'1/4 de 5 de la tarda un partit vital a la pista de l'a tres jornades per acabar la lliga regular. es juga bona part de la temporada. Els balears es troben necessitats de punts per intentar sortir de la zona perillosa de la taula, i els manresans volen consolidar la seva posició en zona de play-off.La classificació està molt ajustada en la part alta. El Covisa Manresa, amb 49 punts, es a només tres punts del liderat de l', que compta amb molt bon calendari per optar al títol. Amb també 49 punts però amb l'average desfavorable amb els manresans, es troba el Cerdanyola amb un calendari en què rep Escola Pia i L'Hospitalet per tancar la lliga a casa del descendit Ripollet. Empatats, a quatre punts dels del Pujolet, es trobenPer al partit de dissabte a les Illes,ja té l'alta mèdica i viatjarà amb l'equip. Per tant,recupera en un moment transcendental de la temporada a tots els seus efectius. La victòria de dissabte passat en l'últim moment ha donat molt optimisme a un equip que sortirà a lluitar per mantenir aquesta actual segona posició que al play off li donaria en la primera eliminatoria el partit de tornada a casa.