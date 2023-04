El CE Manresa buscarà consolidar-se en promoció davant l'AE Prat

Elencara la recta final de la competició aamb la voluntat d'ampliar a deu les jornades que porta invicte i de consolidar-se en la cinquena plaça que li donaria accés a jugar la promoció d'ascens a Primera. Per fer-ho, haurà de superar l', que ara mateix es troba en posicions de descens, però que a la primera volta va endosar un 3-1 als jugadors de Ferran Costa El partit s'avança un dia a l'horari habitual delper evitar coincidir amb la diada dei començarà a les. També, aprofitant la diada, el club sortejarà unai unaentre els espectadors que vesteixin de vermell.En el plànol esportiu, el CE Manresa arriba al matx en un bon moment de joc de la temporada, amb una ratxa de, tot i que amb només. Malgrat la solvència sobre el camp que els ha permès encaixar només, i no haver rebut, continua essent un problema a resoldre laque ha experimentat l'equip en aquesta segona volta, sobretot a casa, on només ha marcatdisputats.Pel que fa a l'equip pratenc, es troba tancant les places dea dos punts de la promoció i a tres de les places de salvació, de manera que la seva situació el pot convertir en un rival perillós. Oimés tenint en compte que, malgrat la seva irregularitat, ha obtingut resultats positius contra equips de la part altra, com els empats a zero al camp delo l', o la pròpia victòria 3-1, contra el CE Manresa.Els blanc-i-vermells jugaran el partit sense cap sancionat, mentre que l'AE Prat no podrà disposar de