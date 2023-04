Llibres i signatures perquè les noves tecnologies parlin català, a la parada d'Òmnium a Manresa per Sant Jordi

Revetlla de Sant Jordi

El dia 23, parada d'Òmnium Bages-Moianès i projecte A Tota Veu

Presentació de la campanya Parla'm perquè la tecnologia parli català

instal·larà parada per Sant Jordi al passeig de Pere III, davant del Casino, en l' espai professional destinat a llibreries, editorials i floristeries , on es farà, al migdia, l', una lectura pública de poesia, i on es disposarà d'informació sobre el, una campanya d'Òmnium per recollir veus i textos perquè les noves tecnologies parlin en català.Als voltants de festa de la literatura, Òmnium Bages-Moianès col·labora amb laen la, un acte que dona veu i visibilitat als autors locals per presentar les seves novetats editorials. Es farà aquest divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca del Casino, on els escriptors locals presentaran les seves obres recents al públic assistent, en un acte obert a tothom.El diumenge 23 d'abril, dia de, Òmnium Bages-Moianès instal·larà parada al passeig de Pere III, de Manresa, davant del Casino, en l'espai professional destinat a llibreries, editorials i floristeries, on es podran trobar llibres relacionats amb els premis que atorga l'entitat i marxandatge. La parada obrirà de les 9 h a les 21 h. A les 12 del migdia, al costat de l'estand, es farà l'activitat A Tota Veu, unaon interactuen parelles formades per persones que tenen llengües pròpies diferents, una de les quals és la catalana. En aquesta edició hi participaran vuit parelles i s'hi podran escoltar poemes en àrab, sirià, aranès, grec i xinès. L'activitat és oberta a tothom. L'A Tota Veu és un projecte d'Òmnium Bages-Moianès, amb el suport delEnguany Òmnium presenta en públic la campanya Parla'm, per aconseguir que leses comuniquin amb l'usuari en català. Aquesta campanya té l'objectiu de recollir textos escrits i orals que ajudin a generar models de llengua per fer possible l'opció català en les noves tecnologies. A la parada d'Òmnium Bages-Moianès es disposarà d'informació per a aquelles persones que hi vulguin participar. Es poden enregistrar veus en aquest enllaç , i es poden pujar textos aquí . A la parada, Òmnium Bages-Moianès també hi haurà fulls per recollir signatures per reclamar que Alexa, Siri i Google parlin en català.