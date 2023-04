Aquest Sant Jordi, «El Pou» publica la revista especial sobre les eleccions municipals

El Pou organitza el seu debat electoral

Aquest diumenge de Sant Jordi, la revistaserà al Passeig de, a l' espai professional destinat a llibreries, editorials i floristeries , on posarà a la venda el número especial de: Fem un cafè amb alcaldables, en què els candidats a l'alcaldia de Manresa expliquen el seu projecte de ciutat.A la parada del Pou s'hi podrà recollir aquest exemplar, commemoratiu dels 36 anys de la revista, i també adquirir les, a més del, com ara tasses il·lustrades pels dibuixants que hi col·laboren regularment o bosses logotipades amb la imatge de la revista.D'altra banda, com cada quatre anys, la revista El Pou de la gallina i la(FAVM) organitzen el debat, que comptarà amb la presència dels caps de llista de les formacions que es presenten a les properesa Manresa. L'acte es farà el dimecres 3 de maig, a l'auditori de l'Espai Plana de l'Om, a les 7 del vespre.Després del debat, es lliuraran els vint-i-vuitensals manresans més manresans, al mateix auditori de la Plana de l'Om, a les vuit del vespre. Els lectors poden fer arribar, abans del 28 d'abril, la butlleta per escollir les persones que considerin mereixedores dels premis d'enguany. També poden fer arribar el seu vot entrant al web elpou.cat/oleguerbisbal