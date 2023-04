Manresa tindrà serveis especials de transport públic i pàrquings públics per la diada de Sant Jordi

Catalònia: obert 24 h

SAM: 10 h a 22 h

Quatre Cantons: 9 h a 22 h

Puigmercadal: 9 h a 22 h

Centre Històric: 9 h a 22 h

Europa: 10 h a 22 h

Sant Domènec: 7 h a 22 h

La Seu - Centre: obert 24 h

Amb motiu de la celebració aquest diumenge 23 d’abril, de la diada dereforçarà el servei de bus urbà al centre de la ciutat des dels barris de, així com la. Per tal de promociona r el servei a usuaris no habituals el preu del bitllet senzill serà només. Més informació a la web de Bus Manresa Elshan comunicat que estaran en funcionament en els horaris:Es poden consultar totes les afectacions de mobilitat per aquest pròxim diumenge en aquest enllaç