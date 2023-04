Territori reforça el servei de bus entre Manresa i Barcelona amb quatre noves expedicions per sentit

Informació als usuaris a temps real

El Departament deincorporarà, a partir del 15 de maig, diverses millores al servei de bus entre, que està prestat per la línia directei per la línia regular. El corredor disposarà dede dilluns a divendres feiners i adaptarà els horaris.Això comportarà la incorporació de dos nous-67 seients per viatge-. Un dels vehicles durà a terme el servei de l'exprés.cat e22 Manresa-Barcelona i l'altre es destinarà a la línia, que uneix Olesa de Montserrat-Barcelona, que també es reforça en les hores punta per a atendre els desplaçaments ambSegons informa Territori, enhi haurà els següents canvis: quatre noves expedicions de la línia regular a les 5.45 h, línia exprés.cat e22 a les 8.30h, línia regular a les 12.30h i de línia exprés.cat e22 a les 16.50h. A més, l'expedició de les 5.35h passa a les 5.30h i esdevé e22 i les expedicions de la franja entre les 6 i 7 del matí mantenen les expedicions de reforç per ser hora punta.Pel que fa en, s'incorporaran quatre expedicions més. Concretament, de la línia exprés.cat e22 a les 7.00h, la línia exprés.cat e22 a les 10.10h, línia exprés e22 a les 14.00 h i línia exprés e22 a les 18.15h. Les expedicions de la línia regular de les 9.15h i 11.40h, que circulaven en dies lectius, passen a prestar-se també els dies no lectius, entre d'altres canvis.Es preveu la incorporació de forma progressiva de punts d'informació dinàmica als usuaris a les parades de l'i de lade Manresa, Olesa de Montserrat i Gran Via, Còrsega 167, Maria Cristina, Palau Reial i Zona Universitària de Barcelona oferiran informació dinàmica dels horaris dels autobusos.D'altra banda, l'empresa operadora,, habilitarà un telèfon de contacte exclusiu, de 5.00 h a 23.00h, d'incidències i atenció al client per a les línies dei també es posarà a disposició una aplicació web que enpermetrà als usuaris disposar d'informació de la situació del servei i de l'arribada dels serveis al punt de parada.Finalment per part dels serveis d'inspecció del Departament es faran campanyes periòdiques per verificar el compliment dels nous horaris de servei.El corredor de Manresa va registrar. Es tracta d'un 43,5% més que al 2021. El màxim històric del corredor va registrar-se al 2019, abans de la pandèmia, amb un total de 686.931 viatges.