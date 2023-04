A presó dos homes per un robatori amb intimidació al Consum de Manresa

Agents delsde la comissaria devan detenir el passat 17 d'abril dos homes de 64 i 51 anys, com a presumptes autors d'un delicte dePels volts de les 10 del matí del mateix dia, els Mossos van rebre l'avís per unen unde Manresa, eldel carrer Sant Joan d'en Coll. Segons la víctima, un home va entrar, va mirar l'establiment amb molta atenció i de seguida va sortir de la botiga a parlar amb un home que es trobava a fora. Tot seguit, l'altre home va entrar al supermercat,i li va demanar els diners de caixa. En veure la navalla, la treballadora es va espantar i va cridar, fet que va provocar lasense endur-se els diners.Mentre que els agents anaven al lloc dels fets, unindicava a la patrulla per on anava. Poc després, gràcies a les indicacions, els mossos el van localitzar i detenir. D'altra banda, una altra patrulla que feia recerca del segon implicat, també el va poder localitzar i detenir minuts després.Els detinguts van passar el dia 18 a disposició delde Manresa, el qual va decretar el seu