El PSC Manresa proposa la creació d'una oficina d'acompanyament a entitats

[municipalsinformacional]Elimpulsarà un servei d'acompanyament en els tràmits administratius d'i desi entra en el nou govern municipal que es composi després de lesdel 28 de maig, segons ha explicat el seu alcaldableEls socialistes estan portant a terme reunions amb responsables d'entitats veïnals i d'altre tipus i han pogut copsar "elamb que l'Ajuntament es relaciona amb el ventall associatiu de la ciutat", sobretot pel que fa aentre les "entitats mitjanes i petites", que són les que tenen dificultats per tenir personal per fer aquestes tasques."D'aquesta manera s'evitarien casos com elper un defecte en la sol·licitud o que hi hagi entitats que no constin al, com ens hem trobat en casos", explica Valentí.Per superar aquests obstacles, el PSC proposa el desenvolupament d'una(OASA), que orgànicament podria ser una unitat funcional dins d'uns serveis de l'Ajuntament, per tal que ofereixi "de forma proactiva els seus recursos humans i expertesa i que informi de possibles ajudes i subvencions administratives, o de la possibilitat d'organitzar activitats relacionades amb el perfil de cada associació o entitat manresana".