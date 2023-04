La 41a edició de l'ExpoBages tindrà 2.109 metres quadrats expositius

La 41a edició de l'se celebrarà els dies 19, 20 i 21 de maig al centre de Manresa amb un total de 2.109 metres quadrats expositius, que ja s'han omplert del tot. Un any més, lade referència a la Catalunya Central aposta per mostrar-se a l'aire lliure i omplirà d'expositors el Passeig Pere III, el carrer Àngel Guimerà, la plaça Crist Rei, la plaça Espanya, el carrer Josep Maria Planes, amb 1.713 metres quadrats expositius i 103 estands.Entre els, hi haurà representats els sectors de l'automòbil, l'artesania, la salut i l'esport, el turisme, els serveis a les persones i l'alimentació, la innovació, la indústria o la tecnologia, entre altres. El conjunt forma un gran aparador de propostes que posa a l'abast del públic tocar, tastar i descobrir en primera persona una infinitat de productes i serveis.A més a més, la plaça Sant Domènec acollirà per segon any consecutiu l'espai, que comptarà amb la participació d'una trentena d'entitats i empreses repartides en 396 metres quadrats. Es tracta d'un espai dedicat a lai a l'aplicació de la tecnologia que durant la fira oferirà activitats per a tots els públics i que durant la setmana prèvia (del 13 al 19 de maig) es dirigirà en exclusiva al públic professional i acadèmic.Com cada any, la implicació d'entitats de la ciutat completarà l'amb activitats a l'aire lliure, tallers, jocs infantils, mostres de cultura popular i gastronomia, entre altres. En els propers dies es farà pública la programació completa d'activitats.Pel que fa al municipi convidat, en aquesta edició serà, que agafarà el relleu de, municipi convidat de l'any passat. La vila bagenca tindrà un espai propi per promocionar-se turísticament i donar a conèixer les seves principals propostes de dinamització econòmica, acostant el seu teixit empresarial i cultural al públic amb activitats pròpies.La fira ExpoBages està organitzada per l'Ajuntament de Manresa i lai compta amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Manresa.Tota la informació actualitzada i les novetats es poden consultar a la web de Fira Manresa