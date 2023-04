Joves talents del Conservatori de Música, en concert aquest diumenge a la sala petita del Kursaal

Concurs Joves Talents del Conservatori

La sala petita delacollirà aquest diumenge, 23 d'abril a les 12 del migdia, la desena edició del concertamb la participació d'una vintena de joves alumnes del, d'entre 7 i 19 anys. Aquests joves van ser els guanyadors delque va convocar el centre el cap de setmana passat al mateix Conservatori de Música de Manresa. Aquest any hi van participat 36 alumnes, entre solistes i grups, en total, 24 actuacions. I d'entre aquests alumnes se'n van seleccionar 26 per al concert de diumenge al Kursaal.Al concert de diumenge tocaran la peça que van interpretar el dia del concurs i consta d'una, la majoria amb instrument solista acompanyat amb piano. L'alumnat que actuarà diumenge al Kursaal són Alba Coll (violoncel), Quim Oliva (tuba), Marc Sebastian (piano), Gal·la Torra (violí), Laia Torrens (oboè), Núria Castaño i Queralt Sala (soprano), Joan Boixadera (piano), Nouran Zahang (violí), Magda Camprubí (clarinet), Òscar Casado (violí), Joel Díaz (clave), Jofre Noguera (bateria), Teo Gallego (piano), Isern Turcó (baix). Benjamí Santacana, Jordi Humet, Pep Pérez i Lluïsa Vinyes faran l'acompanyament de piano.Les entrades tenen un preu de 8 euros (6 per als menors de 25 anys, majors de 65 i amb carnets d'escoles de música i Galliner) i es poden comprar a les taquilles, per telèfon (938723636) i per internet Aquest concurs està adreçat a tot l'alumnat del CMMM de qualsevol nivell d'estudis, des del nivell elemental fins a l'últim curs del grau professional, que toquin qualsevol instrument o que formin un grup de cambra i pretén, voluntat de treball i l'excel·lència. L'alumnat concursant ha de ser proposat pel professorat d'instrument o de cambra.Aquest alumnat ha d'haver obtingut, en l'avaluació del primer quadrimestre del curs, un excel·lent en l'instrument corresponent o en música de cambra si es tracta d'un(com a mínim dos dels participants al grup). La interpretació de les obres presentades ha de merèixer un excel·lent.